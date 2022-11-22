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Догнать и перегнать Россию и Китай

Догнать и перегнать Россию и Китай

Догнать и перегнать Россию и Китай Директор программы стратегических систем ВМС США вице-адмирал Джонни Вулф заявил, что Пентагон стремится ускорить темпы разработки гиперзвукового оружия, так как к этому его подталкивают Китай и Россия, сообща.

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