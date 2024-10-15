Доллар по 100 рублей: готова ли к такому Россия?

Для России и российского общества укрепление доллара больше не является поводом для беспокойства. Более того, ослабление рубля по отношению к американской валюте может способствовать увеличению доходной части федерального бюджета РФ.
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