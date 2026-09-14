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В Эстонии рассмотрят законопроект о перевозке противопехотных мин

В Эстонии рассмотрят законопроект о перевозке противопехотных мин

Комиссия по гособороне парламента Эстонии решила направить на первое чтение законопроект о разрешении перевозки противопехотных мин по территории республики, заявил председатель комиссии Пеэтер Тали, 14 сентября сообщает парламентская пресс-служба.

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