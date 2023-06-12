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В Екатеринбурге на улице нашли тела двоих мужчин. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»

В Екатеринбурге на улице нашли тела двоих мужчин. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»

В Екатеринбурге на улице Бардина обнаружили тела двоих мужчин, рядом была лужа крови. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух человек».

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