Центробанк отозвал лицензию у «Киви Банка»

ЦБ отозвал лицензию у «Киви Банка», оператора платежных систем QIWI и Contact. По мнению регулятора, организация нарушала законы о банковской деятельности и нормативные акты, направленные против отмывания денег и финансирования терроризма.
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