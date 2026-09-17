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СахПресс

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Лимаренко передал районам Сахалина шесть новых школьных автобусов

Лимаренко передал районам Сахалина шесть новых школьных автобусов

В Сахалинской области обновляют школьный транспорт для районов, где детям приходится добираться на учебу из отдаленных сел.

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