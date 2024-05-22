Самые дешевые билеты на первый матч «Рейнджерс» и «Флориды» стоят больше 400 долларов

Желающим попасть на полуфинальные игры НХЛ в Нью-Йорке придется раскошелиться. «Чемпионат» сообщает, что минимальная цена билета в 18-тысячный зал «Мэдисон Сквер Гарден» на первую игру «Рейнджерс» с «Флоридой» равна 479 долларам, что соответствует примерно 43 тысячам рублей.