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Царьград

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В лесах Кировской области найден пожилой грибник спустя 8 дней

В лесах Кировской области найден пожилой грибник спустя 8 дней

В Кировской области найден Вячеслав Королев, пропавший в лесу 13 сентября. Пожилой мужчина выжил, питаясь сырыми грибами, и был найден спустя 8 дней.

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