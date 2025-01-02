Украина готова направить свое зерно в Сирию. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время ознакомления с докладами главы МИД и министра аграрной политики Украины, посетивших исламскую республику.
Зеленский выслушал доклады по помощи Украины Сирии
Комментарии
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Виктор Тимошевский
Барыжок решил торгануть ворованным в Курской области зернецом. А комбайны с тракторами продать не хочет?
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15 час.
N
Nata
Ничтожество то, ничтожество, но кровавое и сильно вонючее.
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15 час.
A
Alex
Наркоман рассчитывает получить оружие в обмен на зерно.
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11 час.
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