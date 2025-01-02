Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Нина СаковичКостенко
    Ничего не треснет ?В офисе Зеленског...
  • Sergey
    кто нибудь из этих писак восхваляющих этого (ангела) работал в магните? идите поработайте..... а потом пишите! это са...О хорошем человек...
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    Он не ушёл совсем из "Магнита".Еще в 2018 году Галицкий продал большую часть своих акций «Магнита» за 138 млрд рублей...О хорошем человек...

Зеленский выслушал доклады по помощи Украины Сирии

Зеленский выслушал доклады по помощи Украины Сирии

Украина готова направить свое зерно в Сирию. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время ознакомления с докладами главы МИД и министра аграрной политики Украины, посетивших исламскую республику.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
Барыжок решил торгануть ворованным в Курской области зернецом. А комбайны с тракторами продать не хочет?
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15 час.
N
Nata
Ничтожество то, ничтожество, но кровавое и сильно вонючее.
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15 час.
A
Alex
Наркоман рассчитывает получить оружие в обмен на зерно.
Ответить
11 час.

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