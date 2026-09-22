Группа компаний «Васта» и Союз туриндустрии Республики Беларусь разработали план развития туризма в Союзном государстве

Взаимный туристический поток между Россией и Беларусью в 2025 году вырос на 27% и составил около 890 тыс.
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