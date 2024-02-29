В Самарской области сотрудницу одного из агентств недвижимости поощрили за содействие полиции

По традиции в Управление МВД России по г. Тольятти по инициативе Общественного совета, в рамках акции «Им благодарна полиция» сотрудники органов внутренних дел приглашают тольяттинцев, которые оказали помощь полицейским в предотвращении и раскрытии преступлений и правонарушений.