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Газета «Культура»

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В Мексике открылся «Вернисаж Музея Победы»

В Мексике открылся «Вернисаж Музея Победы»

В рамках художественной выставки представлено более 40 произведений. В музее искусств Сан-Педро города Пуэбла-де-Сарагоса, Мексика, открылась художественная выставка «Вернисаж Музея Победы», передает ТАСС.

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