В ФСБ заявили об отработке ядерных ударов НАТО по России

Североатлантический альянс отрабатывает возле границы нанесение ядерных ударов по территории России. Об этом заявил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов в интервью РИА Новости.
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