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Спички - не игрушка

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«Урсула требует»: Евробюрократия мечтает об аналоге ЦРУ и ФБР в одном флаконе

«Урсула требует»: Евробюрократия мечтает об аналоге ЦРУ и ФБР в одном флаконе

= По требованию президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен разработан проект, цель которого — постепенно создать в ЕС полноценный разведывательный орган, чтобы лучше противостоять угрозам со стороны иностранных субъектов и реагировать на шпионаж в пределах своих границ.

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