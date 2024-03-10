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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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О’Мэлли победил Веру в главном бою UFC 299 и защитил титул чемпиона легчайшего веса

В ночь на 10 марта в Майами (Флорида) состоялся турнир UFC 299. Главным событием турнира стал титульный бой в легчайшем весе между Шоном О’Мэлли (18-1) и Марлоном Верой (23-9-1).

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