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ИА Реалист

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Иранские ультраконсерваторы заговорили о «перевороте»

Иранские ультраконсерваторы заговорили о «перевороте»

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). В Иране нарастает внутриполитический кризис, сообщает телекомпания CNN. Ультраконсервативные круги открыто обвиняют высшее руководство страны в подготовке «переворота» на фоне переговоров с США и возобновления боевых действий в Ормузском проливе.

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