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У юмориста Юрия Гальцева висит долг перед налоговой: В SHOT озвучили его сумму

У юмориста Юрия Гальцева висит долг перед налоговой: В SHOT озвучили его сумму

Заслуженный артист России, как утверждает источник, задолжал налоговой службе 853 тысячи рублейТелеграм-канал "SHOT" утверждает, что юморист Юрий Гальцев задолжал Федеральной налоговой службе сотни тысяч рублей.

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