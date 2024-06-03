У юмориста Юрия Гальцева висит долг перед налоговой: В SHOT озвучили его сумму

Заслуженный артист России, как утверждает источник, задолжал налоговой службе 853 тысячи рублейТелеграм-канал "SHOT" утверждает, что юморист Юрий Гальцев задолжал Федеральной налоговой службе сотни тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии