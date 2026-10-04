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Новости Брянска

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Брянское «Динамо» сыграет важный матч в Новосибирске

Брянское «Динамо» сыграет важный матч в Новосибирске

Всего командам предстоит сыграть 18 туров, сегодня пройдет 12-й. Между 8-м местом, которое отправит команду в «серебро», и третьим всего 5 очков.

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