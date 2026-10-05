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Царьград

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Опухла десна, а через десять дней он умер в муках: Вдова из Бурятии ищет справедливости после смерти мужа

Опухла десна, а через десять дней он умер в муках: Вдова из Бурятии ищет справедливости после смерти мужа

Для 40-летней жительницы Улан-Удэ Анастасии Штукарёвой минувшее лето обернулось личной катастрофой. Из любящей жены и матери в декрете она превратилась в женщину, которая в одиночку растит двух малышей.

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