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Петербургский дневник

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На предстоящей неделе Путин проведет заседание Совбеза и встретится с участниками программы «Время героев»

На предстоящей неделе Путин проведет заседание Совбеза и встретится с участниками программы «Время героев»

Для прохождения обучения отобраны 85 участников СВО На ближайшей неделе президент Владимир Путин проведет большое заседание Совбеза и встретится с участниками программы «Время героев», сообщает Павел Зарубин, журналист «Россия-1».

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