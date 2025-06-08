На предстоящей неделе Путин проведет заседание Совбеза и встретится с участниками программы «Время героев»

Для прохождения обучения отобраны 85 участников СВО На ближайшей неделе президент Владимир Путин проведет большое заседание Совбеза и встретится с участниками программы «Время героев», сообщает Павел Зарубин, журналист «Россия-1».
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