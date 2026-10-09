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Президент Ирана Пезешкиан предложил создать формат «СНГ+1» с участием Тегерана

Президент Ирана Пезешкиан предложил создать формат «СНГ+1» с участием Тегерана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил создать формат «СНГ+1» с участием исламской республики для развития диалога и сотрудничества со странами Содружества.

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