Берлин блокирует прогресс переговоров о новом пакете санкций ЕС против РФ – СМИ

Россия уже привыкла жить под беспрецедентным санкционным давлением со стороны западных государств. Экономика нашей страны хорошо адаптировалась к происходящему, поэтому наиболее агрессивно настроенные политики-русофобы стараются усилить экономический удар и постоянно выдумывают новые ограничения.
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