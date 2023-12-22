США готовы к переговорам о денуклеаризации КНДР. Проблема - Пхеньяну это не интересно

США по-прежнему готовы к переговорам с Северной Кореей без предварительных условий. В частности, к обсуждению денуклеаризации полуострова, но Пхеньян не принял это предложение, заявил в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает «Лента.