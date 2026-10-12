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Мы соседи по планете

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17 животных, которые нас убивают

17 животных, которые нас убивают

Хорошая новость: в «цивилизованном» мире человек практически победил природу и животные для него не представляют никакой опасности.

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