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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Организаторы Altai Ultra Trail анонсировали даты гонок на 2024 год. Регистрация откроется в ближайшие дни

Организаторы гонок серии трейловых забегов Altai Ultra Trail анонсировали даты стартов на 2024 год.  1-2 марта – WINTER ALTAI ULTRA-TRAIL28-30 июня  – ALTAI ULTRA-TRAIL9-15 сентября (точные дни будут известны позже) – БОЛЬШАЯ КАТУНСКАЯ ТРОПА.

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