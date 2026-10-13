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"Мы физически вымираем": на Украине ужаснулись темпами сокращения населения

"Мы физически вымираем": на Украине ужаснулись темпами сокращения населения

В Украине серьезный демографический кризис, население сокращается на 250-300 тысяч человек ежегодно. Об этом глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник рассказал в эфире телеканала "Апостроф" .

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