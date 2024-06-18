Первые торги нефтью на недели подняли ее котировки за день на 2%

Цены на нефть продолжили в понедельник развивать отскок, образовавшийся после трех недель снижения. За прошедшие сутки сырая нефть США (West Texas Intermediate) выросла более чем на 2% в понедельник, превысив 80 долларов за баррель, остальные сорта показали сопоставимый подъем котировок.