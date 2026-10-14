Исследование проклятых земель только начинается: путаясь в тенях, герои отправятся наводить порядки в Рейтвине, бороть шаритскую ересь и сунутся в глубины семейной усыпальницы в поисках загадочной Песни Ночи… .
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