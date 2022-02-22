Маккиннон ударил лайнсмена клюшкой после вбрасывания в матче с «Бостоном». Его не дисквалифицируют, лига не нашла умысла

Нэтан Маккиннон ударил лайнсмена клюшкой, но его не дисквалифицируют. Форвард «Колорадо» стал участником инцидента с арбитром во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (1:5).
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