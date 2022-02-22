Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Вот суки , по больному бьют .😂😂😂😂Sorare перестанет...
  • Олег Едаменко
    Вот это вот всё щас - серьёзно? Нет, правда?!!! КАРТОЧКИ?!!!!!Sorare перестанет...
  • Марина
    о его дисквалифицировали за смешивание спорта и политики? Или ему можно?Украинский арбитр...

Маккиннон ударил лайнсмена клюшкой после вбрасывания в матче с «Бостоном». Его не дисквалифицируют, лига не нашла умысла

Нэтан Маккиннон ударил лайнсмена клюшкой, но его не дисквалифицируют.  Форвард «Колорадо» стал участником инцидента с арбитром во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (1:5).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх