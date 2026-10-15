Coming soon: William Howard Taft: A Great American Life by Walter Stahr. A new look at the only man to serve as both president and chief justice of the United States.
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