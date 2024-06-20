Объяснено решение банков поднять ставки по вкладам

###abc-test="news_list-placement_inc021_page_core"###Банки активно поднимают доходность по вкладам и накопительным счетам из-за рисков удержания повышенных ставок и перехода ЦБ к подъему ключевой ставки, заявил главный аналитик финансового маркетплейса Банки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии