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Объяснено решение банков поднять ставки по вкладам

###abc-test="news_list-placement_inc021_page_core"###Банки активно поднимают доходность по вкладам и накопительным счетам из-за рисков удержания повышенных ставок и перехода ЦБ к подъему ключевой ставки, заявил главный аналитик финансового маркетплейса Банки.

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