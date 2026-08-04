Metro Москва
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Metro Москва

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Роль Москвы в развитии регионов: речь Собянина на форуме "Территория смыслов"

Роль Москвы в развитии регионов: речь Собянина на форуме "Территория смыслов"

Сергей Собянин на форуме "Территория смыслов" подчеркнул роль столицы как драйвера развития страны. Москва обеспечивает финансовую устойчивость регионов, является ключевым транспортным узлом и центром высококачественной медицины и образования.

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