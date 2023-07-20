Белый дом пожаловался, что НЛО мешают тренировкам военных пилотов США

Erl Schweizer

НЛО нужно строить, сначала опытные экземпляры, порядком времени (примерно год) уйдет на балансировку, налаживание массового производства нестандартных деталей, поиск и производство деталей с нужными характеристиками на прочность, вес, долговечность. Литиевые аккумуляторы - уже отработанные технологии, можно кое что добавить из энергоносителей Курьезити, в общем ничего сверх-естественного. Построив НЛО, вся современная технологическая индустрия космонавтики станет дурацкой затеей, освоение Луны, Марса будет не сложнее освоения Антарктиды, сам аппарат НЛО можно перефарматировать в электрогенерирующий автономный блок (сменить направление действующей силы на ротационное действие). Не будьте дураками, дерзайте. Что-то пойдет не так, обращайтесь, помогу. Скоро дети догадаются, что и как, до упырей же в дорогущих креслах навряд ли что-то дойдет, они умеют только жрать и ср...ть.