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Белый дом пожаловался, что НЛО мешают тренировкам военных пилотов США

Белый дом пожаловался, что НЛО мешают тренировкам военных пилотов США

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга в Белом доме заявил, что неопознанные летающие объекты негативно влияют на подготовку американских военных пилотов.

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Комментарии
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Erl Schweizer
НЛО нужно строить, сначала опытные экземпляры, порядком времени (примерно год) уйдет на балансировку, налаживание массового производства нестандартных деталей, поиск и производство деталей с нужными характеристиками на прочность, вес, долговечность. Литиевые аккумуляторы - уже отработанные технологии, можно кое что добавить из энергоносителей Курьезити, в общем ничего сверх-естественного. Построив НЛО, вся современная технологическая индустрия космонавтики станет дурацкой затеей, освоение Луны, Марса будет не сложнее освоения Антарктиды, сам аппарат НЛО можно перефарматировать в электрогенерирующий автономный блок (сменить направление действующей силы на ротационное действие). Не будьте дураками, дерзайте. Что-то пойдет не так, обращайтесь, помогу. Скоро дети догадаются, что и как, до упырей же в дорогущих креслах навряд ли что-то дойдет, они умеют только жрать и ср...ть.
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