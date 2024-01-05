Губернатор Флориды: Байден не может объяснить американцам цель поддержки Украины

Президент США Джо Байден не может объяснить собственному народу конечную цель помощи Украине. Об этом заявил губернатор штата Флорида, кандидат в американские президенты от Республиканской партии Рон Десантис.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии