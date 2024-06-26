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В Новосибирской области расширят применение цифровых инструментов контроля качества продуктов

В Новосибирской области расширят применение цифровых инструментов контроля качества продуктов

Эта мера позволит взять под контроль продуктов, поступающих в пищеблоки различных организаций.В правительстве Новосибирской области состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе, которое провёл губернатор Андрей Травников.

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