Ученый Юзефович: человечество впервые в истории вычтет секунду из времени

Жителям Земли придется корректировать мировое время к 2029 году и «удалить» из него одну секунду. Такое заявление сделал старший преподаватель кафедры высшей геодезии и лаборатории гравиметрии Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) Павел Юзефович в беседе с РИА Новости.