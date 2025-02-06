Об этом в ходе выступления на сессии признанного нежелательным в России американского аналитического центра Atlantic Council заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Пашинян обвинил ОДКБ в невыполнении обязательств
Комментарии
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ШКИПЕР
Хитровыструганный ара сдал Карабах азерам, а виноваты другие. Хочется его спросить , а когда он был на заседание ОДКБ крайний раз ?
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13 час.
Ринат Ахметуллин
Выкинь е его на помойку иначе вам жопа армяне...
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13 час.
Валентин Щербаков
Интересно, долго еще ОДКБ будет якшаться с этим недоношенным, психически нездоровым, циничным и продажным армяшкой пашиняном.....
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12 час.
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