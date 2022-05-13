Ивелин Попов простился с Россией: «Ваш болгарский перчик, особый сорт »

Ивелин Попов попрощался с российским чемпионатом. «Одним прекрасным словом я хочу поблагодарить все клубы, в которых я играл, находясь в России 10 лет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх