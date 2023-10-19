Во всем мире 20 октября проводится День профилактики остеопороза

Всемирный день профилактики остеопороза был учрежден в 1997 году и проводится ежегодно 20 октября. Всемирный день профилактики остеопороза был учрежден в 1997 году решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по инициативе Национального общества остеопороза Великобритании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии