Сила в правде
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Сила в правде

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Допрыгались

Допрыгались

Давно, ещё в 90-е, говорил глупым украинским евроинтеграторам: «Если вы хотите вступить в ЕС, скажите “не очень-то и хотелось” и начинайте активно бороться за интеграцию в рамках СНГ (тогда ещё, кроме СНГ, на постсоветском пространстве других механизмов не было).

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