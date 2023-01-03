МОЯ СТРАНА

6 357 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • евгений кветковский
    Не гордыня сгубила а отсутствие серого вещества в черепной коробке.В общем- дебил«Гордыня его погу...
  • Александр Петренко
    Ни туда, в ВЧК "Вагнер"«Был скандал»: Ха...
  • Александр Ляшенко
    Пока это пиар Хазина,вот когда он назовёт фамилии тех кто "редактировал" Указ,другое дело,а так дешёвый инсайд, г-н Х...«Был скандал»: Ха...

В России заявили о необходимости сократить новогодние праздники

В России заявили о необходимости сократить новогодние праздники

Депутат Иванов предложил сократить новогодние праздники, чтобы у людей было 3 активных дня Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Максим Иванов заявил, что новогодние праздники необходимо сократить.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх