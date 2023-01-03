В России заявили о необходимости сократить новогодние праздники

Депутат Иванов предложил сократить новогодние праздники, чтобы у людей было 3 активных дня Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Максим Иванов заявил, что новогодние праздники необходимо сократить.