Россия - не бесплатный абортарий!

Бывает, конечно, чисто по медицинским показаниям необходим аборт. Иначе капец. Двух потеряем. Но, оказывается, таких ситуаций в России меньше процента!? МЕНЬШЕ ОДНОГО ПРОЦЕНТА!!!! В остальных человекоубийство происходит вполне себе умышленно.