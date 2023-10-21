Россия - не бесплатный абортарий!

Бывает, конечно, чисто по медицинским показаниям необходим аборт. Иначе капец. Двух потеряем. Но, оказывается, таких ситуаций в России меньше процента!? МЕНЬШЕ ОДНОГО ПРОЦЕНТА!!!! В остальных человекоубийство происходит вполне себе умышленно.
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