Мотострелки показали, как оттачивают владение ПТРК и ДШК на полигоне в Запорожье

Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) совершенствуют навыки боевой подготовки на одном из полигонов в тыловом районе специальной военной операции в Запорожской области.
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