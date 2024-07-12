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Служба и боевое применение ЗРК СА-75МК «Двина» на Ближнем Востоке

Служба и боевое применение ЗРК СА-75МК «Двина» на Ближнем Востоке

Хотя в 1960–1970-е годы в СССР были приняты на вооружение и поставлялись на экспорт весьма совершенные на тот момент ЗРК семейства С-75 со станциями наведения 6-см диапазона, именно комплексы 10-см диапазона СА-75М «Двина» стали самыми воюющими.

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