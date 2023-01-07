Петросян заявил о нормальной реакции на введённые против него санкций Киева

Сегодня Владимир Зеленский ввёл санкции против 119 человек, в большинстве своём деятелей искусства. В списке значатся такие артисты, как Дмитрий Билан, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Евгений Петросян, Никита Михалков и другие известные личности.