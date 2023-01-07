Правда.ру

2 463 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • СЕРГЕЙ Лютов
    Значит было за что!!Бойцы блокированн...
  • testorrZ
    Определитесь, изымают смартфоны на передке, или нет? А то получится, пока наши смартфоном засекут, пока проверят бесп...Бойцы ВС РФ приду...
  • Геннадий Бережнов
    Однако он так и останется комбатом, как считаете?Комбат Ходаковски...

Петросян заявил о нормальной реакции на введённые против него санкций Киева

Петросян заявил о нормальной реакции на введённые против него санкций Киева

Сегодня Владимир Зеленский ввёл санкции против 119 человек, в большинстве своём деятелей искусства. В списке значатся такие артисты, как Дмитрий Билан, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Евгений Петросян, Никита Михалков и другие известные личности.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх