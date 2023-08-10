ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Россия соглашалась прекратить СВО и вывести войска с Украины

Россия соглашалась прекратить СВО и вывести войска с Украины

Бывший советник президента США Фиона Хилл опубликовала статью, благодаря которой всплыли детали стамбульского мирного соглашения между Россией и Украиной весны 2022 года.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Путин войны с Украиной не хотел, но  !друзья&quot; Украины сделали всё, чтобы это произошло: в январе-феврале 2022 года интенсивность обстрелов Донбасса выросла в 10 раз, города и население начали просто стирать с поверхности земли... А после отказа Украины соблюдать собственную Конституцию - быть безблоковым государством ( самостійна, незалежна, соціальна безблокова країна), закрытие русских школ и преподавания на русском языке, снос памятников и переименование городов, улиц,  гонение ветеранов ВОВ, отношение изменилось. Это привело к разрушению экономики страны, гибели огромного количества населения,  колоссального выезда населения из страны... По словам Арахамии, 2/3 бюджета Украины - кредиты и помощь из-за бугра, пока идёт война, её будут давать, а что потом? Кто будет кормить инвалидов этой войны, пенсионеров, если трудоспособное население уехало,а предприятия разрушены? Что останется от этой страны - даже Бог не ведает...
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12 час.
А
Александр
А выбора и не было. Теперь они чешут репу.
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9 час.
Nikolia Vovchenko
Автор,было бы лучше,если бы ты повторил то, что сказал  Лукашенко о тех&quot;переговорах&quot;,чем повторять выборочный трёп какой то пиндоски...а,тот примерно так сказал&quot;Если бы россияне узнали,что заключили на тех &quot;переговорах&quot;,то разорвали бы всех кто там был на части...&quot;Так,что не надо автор,вешать лапшу на уши народу,если ты хоть чуточку русский и тебе не безразлична будущая судьба русского народа...Это Слава Богу,что отвёл Россию от такого похабного мира
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1 час.

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