Бывший советник президента США Фиона Хилл опубликовала статью, благодаря которой всплыли детали стамбульского мирного соглашения между Россией и Украиной весны 2022 года.
Россия соглашалась прекратить СВО и вывести войска с Украины
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ВМ
Владимир Минаков
Путин войны с Украиной не хотел, но !друзья" Украины сделали всё, чтобы это произошло: в январе-феврале 2022 года интенсивность обстрелов Донбасса выросла в 10 раз, города и население начали просто стирать с поверхности земли... А после отказа Украины соблюдать собственную Конституцию - быть безблоковым государством ( самостійна, незалежна, соціальна безблокова країна), закрытие русских школ и преподавания на русском языке, снос памятников и переименование городов, улиц, гонение ветеранов ВОВ, отношение изменилось. Это привело к разрушению экономики страны, гибели огромного количества населения, колоссального выезда населения из страны... По словам Арахамии, 2/3 бюджета Украины - кредиты и помощь из-за бугра, пока идёт война, её будут давать, а что потом? Кто будет кормить инвалидов этой войны, пенсионеров, если трудоспособное население уехало,а предприятия разрушены? Что останется от этой страны - даже Бог не ведает...
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12 час.
А
Александр
А выбора и не было. Теперь они чешут репу.
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9 час.
Nikolia Vovchenko
Автор,было бы лучше,если бы ты повторил то, что сказал Лукашенко о тех"переговорах",чем повторять выборочный трёп какой то пиндоски...а,тот примерно так сказал"Если бы россияне узнали,что заключили на тех "переговорах",то разорвали бы всех кто там был на части..."Так,что не надо автор,вешать лапшу на уши народу,если ты хоть чуточку русский и тебе не безразлична будущая судьба русского народа...Это Слава Богу,что отвёл Россию от такого похабного мира
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1 час.
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