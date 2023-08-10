Россия соглашалась прекратить СВО и вывести войска с Украины

ВМ

Владимир Минаков

Путин войны с Украиной не хотел, но !друзья" Украины сделали всё, чтобы это произошло: в январе-феврале 2022 года интенсивность обстрелов Донбасса выросла в 10 раз, города и население начали просто стирать с поверхности земли... А после отказа Украины соблюдать собственную Конституцию - быть безблоковым государством ( самостійна, незалежна, соціальна безблокова країна), закрытие русских школ и преподавания на русском языке, снос памятников и переименование городов, улиц, гонение ветеранов ВОВ, отношение изменилось. Это привело к разрушению экономики страны, гибели огромного количества населения, колоссального выезда населения из страны... По словам Арахамии, 2/3 бюджета Украины - кредиты и помощь из-за бугра, пока идёт война, её будут давать, а что потом? Кто будет кормить инвалидов этой войны, пенсионеров, если трудоспособное население уехало,а предприятия разрушены? Что останется от этой страны - даже Бог не ведает...