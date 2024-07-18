В первом полугодии 2024 года посещаемость магазинов в России снизилась от 3 до 12 процентов. О том, как онлайн-магазины стали уводить клиентов у классического ретейла, со ссылкой на исследование Focus Technologies сообщает «Коммерсантъ».
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