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Онлайн-магазины стали уводить клиентов у классического ретейла

Онлайн-магазины стали уводить клиентов у классического ретейла

В первом полугодии 2024 года посещаемость магазинов в России снизилась от 3 до 12 процентов. О том, как онлайн-магазины стали уводить клиентов у классического ретейла, со ссылкой на исследование Focus Technologies сообщает «Коммерсантъ».

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