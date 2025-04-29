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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тур Романдии». 1-й этап. Гонщики проедут 194,3 км по маршруту с четырьмя категорийными подъемами

«Тур Романдии» 1-й этап Мюнхенштайн – Фрибур, Швейцария 194,3 км Профиль/Карта Начало – 13:45 по московскому времени.

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