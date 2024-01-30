Специалисты Роспотребнадзора рассказали о смертельно опасной бактерии

Существует множество опасных инфекций. В это число входит пневмококковая инфекция. Поэтому специалисты Роспотребнадзора решили напомнить, чем опасна эта бактерия и как защитить себя от ее негативного влияния.
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