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Полянский: РФ надеется, что все дипломаты получат визы для участия в Генассамблее ООН

Полянский: РФ надеется, что все дипломаты получат визы для участия в Генассамблее ООН

Первый заместитель постоянного представителя Москвы при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона надеется на получение виз всеми участниками делегации, направляющейся на сессию Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорк.

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